Глыба льда упала на голову мужчине в Хабаровском крае

В Комсомольске работодатель выплатит 100 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Мужчина, на которого с крыши упал лед, получил травму и обратился в суд за компенсацией. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В марте 63-летний мужчина выполнял работы по очистке территории от снега. В это время ему на голову с крыши административного здания упала глыба льда.
«Пострадавший был госпитализирован с ушибом головного мозга. Прокуратура обратилась в суд с иском, требуя компенсацию для работника», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Центральный районный суд обязал работодателя выплатить 100 тысяч рублей. Прокуратура продолжает контролировать исполнение решения суда.