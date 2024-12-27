Антитеррористическая комиссия Красноярского края: мошенники могут лишить вас не только денег, но и свободы

Антитеррористическая комиссия Красноярского края призывает не поддаваться на провокации, шантаж и мошеннические действия злоумышленников, которые обманом и принуждением пытаются вовлечь жителей России в совершение тяжких преступлений.
Напомним, в последнее время участились случаи, когда люди по указке аферистов совершают поджоги на объектах транспортной инфраструктуры и связи, в административных зданиях, жилых домах и иных помещениях. В крае за декабрь произошло два таких преступления: молодые девушки подожгли банкоматы в Красноярске и Норильске.
Жителей предупреждают, что действия поджигателей квалифицируются как диверсия, террористический акт или покушение на убийство и расследуются по статьям 281, 205 и 105 УК РФ. Самый «мягкий» срок, который можно получить при отсутствии жертв, — от 10 до 20 лет колонии. Максимальное наказание за такое преступление предусматривает пожизненное лишение свободы. Причем преступлением является не только сам поджог, но и приготовление к его совершению.
«В случае поступления сообщений и звонков с предложениями или указаниями о совершении поджогов и другой противоправной деятельности, призываем жителей немедленно прекратить общение и обратиться лично или по официальному номеру телефона в ближайший отдел полиции», — сказано в обращении Антитеррористической комиссии Красноярского края.