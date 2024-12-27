Антитеррористическая комиссия Красноярского края: мошенники могут лишить вас не только денег, но и свободы

Жителей предупреждают, что действия поджигателей квалифицируются как диверсия, террористический акт или покушение на убийство и расследуются по статьям 281, 205 и 105 УК РФ. Самый «мягкий» срок, который можно получить при отсутствии жертв, — от 10 до 20 лет колонии. Максимальное наказание за такое преступление предусматривает пожизненное лишение свободы. Причем преступлением является не только сам поджог, но и приготовление к его совершению.