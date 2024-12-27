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В Новосибирской области в ДТП на трассе Р-254 «Иртыш» погиб человек

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали при столкновении грузовой «Газели» и УАЗа в Татарском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

«В результате столкновения водитель автомобиля УАЗ — мужчина 1959 года рождения — скончался на месте. Трое мужчин — пассажиров данного автомобиля были отправлены в лечебное учреждение с различными травами», — говорится в сообщении.

Водитель УАЗа двигался по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омска, когда на 985-м км выехал на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем «Газель» под управлением мужчины 1978 года рождения. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.