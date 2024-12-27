В Новосибирской области в ДТП на трассе Р-254 «Иртыш» погиб человек

Водитель УАЗа двигался по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омска, когда на 985-м км выехал на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем «Газель» под управлением мужчины 1978 года рождения. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.