Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае за сутки потушили 20 пожаров

Об этом сообщили в управлении МЧС России по Красноярскому краю.

Источник: МЧС РФ

В Красноярском крае за сутки, 26 декабря, потушили 20 пожаров. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС РФ.

Так, из-за короткого замыкания проводки едва не погибли жители двухквартирном доме в селе Восточное. Огонь охватил 40 квадратных метров. Возгорание удалось потушить в кратчайшие сроки силами 10 пожарных МЧС при поддержке трёх единиц спецтехники.

За сутки спасатели МЧС 6 раз участвовали в ликвидации последствий ДТП.

В краевом управлении министерства также добавили, что за 26 декабря были открыты 2 паромные переправы и один автозимник в Кежемском районе.

пожары