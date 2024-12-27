В Красноярском крае за сутки потушили 20 пожаров

В Красноярском крае за сутки, 26 декабря, потушили 20 пожаров. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС РФ.
Так, из-за короткого замыкания проводки едва не погибли жители двухквартирном доме в селе Восточное. Огонь охватил 40 квадратных метров. Возгорание удалось потушить в кратчайшие сроки силами 10 пожарных МЧС при поддержке трёх единиц спецтехники.
За сутки спасатели МЧС 6 раз участвовали в ликвидации последствий ДТП.
В краевом управлении министерства также добавили, что за 26 декабря были открыты 2 паромные переправы и один автозимник в Кежемском районе.