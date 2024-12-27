В Комсомольска-на-Амуре на мужчину завели дела за организацию наркопритона

Помимо хозяина квартиры, задержали находившихся в этом же помещении четверых мужчин в возрасте от 44 до 55 лет. При обыске жилья и личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли у собственника квартиры и его 52-летнего постояльца четыре полимерных медицинских шприца с остатками мутной жидкости. Всего стражи правопорядка нашли более 40 использованных и неиспользованных шприцев и металлическую емкость со следами запрещенного вещества. Проведенная экспертиза содержимого показала наличие карфентанила.