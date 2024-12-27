В Комсомольска-на-Амуре на мужчину завели дела за организацию наркопритона

«Полицейские установили, что злоумышленник систематически предоставлял свою жилплощадь наркозависимым лицам», — говорится в сообщении. В отношении организатора наркопритона возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 232 (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК РФ.
Помимо хозяина квартиры, задержали находившихся в этом же помещении четверых мужчин в возрасте от 44 до 55 лет. При обыске жилья и личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли у собственника квартиры и его 52-летнего постояльца четыре полимерных медицинских шприца с остатками мутной жидкости. Всего стражи правопорядка нашли более 40 использованных и неиспользованных шприцев и металлическую емкость со следами запрещенного вещества. Проведенная экспертиза содержимого показала наличие карфентанила.
Против 52-летнего знакомого организатора также завели дело по ст. 228 УК РФ. На всех наркозависимых граждан полицейские составили административные протоколы. Помимо этого, каждому из них назначена обязательная явка для прохождения медицинского обследования в специальном учреждении здравоохранения.