В Иркутске будут судить руководителей Восточно-Сибирской железной дороги

По версии правоохранителей, в 2019—2022 годах заместитель главного инженера и подельник незаконно получали от подрядчиков, работавших по контрактам, деньги. Это была плата за утверждение документов и за выполнение некоторых работ не силами подрядчика, а служащими Иркутской дистанции электроснабжения.