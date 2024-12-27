В Иркутске будут судить руководителей Восточно-Сибирской железной дороги

В Иркутске предстанут перед судом заместитель главного инженера ВСЖД и замначальника Иркутской дистанции электроснабжения Восточно-Сибирской дирекции. Им инкриминируют получение особо крупной взятки.
По версии правоохранителей, в 2019—2022 годах заместитель главного инженера и подельник незаконно получали от подрядчиков, работавших по контрактам, деньги. Это была плата за утверждение документов и за выполнение некоторых работ не силами подрядчика, а служащими Иркутской дистанции электроснабжения.
В рамках расследования арестовано имущество заместителя главного инженера на восемь миллионов рублей. Прокуратура утвердила обвинение. В ближайшее время дело рассмотрит Иркутский районный суд.
Уголовное дело второго фигуранта выделено в отдельное производство, уточнили в СК. Ранее сообщалось об аресте начальника Восточно-Сибирской железной дороги.