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В Иркутске будут судить руководителей Восточно-Сибирской железной дороги

В Иркутске предстанут перед судом заместитель главного инженера ВСЖД и замначальника Иркутской дистанции электроснабжения Восточно-Сибирской дирекции. Им инкриминируют получение особо крупной взятки.

Источник: Reuters

В Иркутске предстанут перед судом заместитель главного инженера ВСЖД и замначальника Иркутской дистанции электроснабжения Восточно-Сибирской дирекции. Им инкриминируют получение особо крупной взятки.

В уголовном деле, возбужденном по материалам ФСБ и МВД, фигурируют пять эпизодов преступления на сумму свыше 18 миллионов рублей, рассказали в областном управлении Следственного комитета России.

По версии правоохранителей, в 2019—2022 годах заместитель главного инженера и подельник незаконно получали от подрядчиков, работавших по контрактам, деньги. Это была плата за утверждение документов и за выполнение некоторых работ не силами подрядчика, а служащими Иркутской дистанции электроснабжения.

В рамках расследования арестовано имущество заместителя главного инженера на восемь миллионов рублей. Прокуратура утвердила обвинение. В ближайшее время дело рассмотрит Иркутский районный суд.

Уголовное дело второго фигуранта выделено в отдельное производство, уточнили в СК. Ранее сообщалось об аресте начальника Восточно-Сибирской железной дороги.