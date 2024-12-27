На севере Казахстана расследуют смертельное отравление двоих детей

«Департаментом полиции области проведено досудебное расследование по части 3 статьи 304 Уголовного кодекса Республики Казахстан по факту нарушения санитарных правил, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Принятое решение органа следствия о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава правонарушения отменено прокуратурой области для производства дополнительных следственных действий».