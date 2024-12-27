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На севере Казахстана расследуют смертельное отравление двоих детей

Прокуратура Северо-Казахстанской области инициировала дополнительные следственные действия по делу о пищевом отравлении, которое привело к смерти двух человек, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, по факту пищевого отравления семьи, которое произошло летом 2024 года в Кызылжарском районе, прокуратура области сообщает:

«Департаментом полиции области проведено досудебное расследование по части 3 статьи 304 Уголовного кодекса Республики Казахстан по факту нарушения санитарных правил, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Принятое решение органа следствия о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава правонарушения отменено прокуратурой области для производства дополнительных следственных действий».

Прокуратура опубликовала свой комментарий после того, как 26 декабря семью Коваленко принял заместитель прокурора области. Членам семьи, в которой произошла трагедия, разъяснили требования уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

несчастный случай
Прокуратура