В Суринаме расследуют причастность «неизвестных лиц» к смерти экс-президента

Согласно заявлению властей, тело Боутерсе, который более года скрывался от правосудия, было доставили в его дом в суринамскую столицу Парамарибо «неизвестные лица». «В настоящее время ведется уголовное расследование, в рамках которого допрашиваются несколько человек», — сказано в заявлении полиции.