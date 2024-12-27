В Суринаме расследуют причастность «неизвестных лиц» к смерти экс-президента

Согласно заявлению властей, тело Боутерсе, который более года скрывался от правосудия, было доставили в его дом в суринамскую столицу Парамарибо «неизвестные лица». «В настоящее время ведется уголовное расследование, в рамках которого допрашиваются несколько человек», — сказано в заявлении полиции.
Признаков насильственной смерти при этом на теле не обнаружено. После согласования с прокуратурой останки были направлены для проведения вскрытия и судебно-медицинской экспертизы.
В январе 2024 года в отношении Дези Боутерсе, осужденному за убийство 15 политических оппонентов, был выдан ордер на арест. Бывший глава государства не явился в тюрьму для начала отбывания своего 20-летнего заключения и скрылся.
Следствие началось еще в 2007 году. Жертвами так называемых декабрьских убийств в 1982 году стали преимущественно юристы, журналисты, преподаватели вузов. Помимо Боутерсе, обвинения были предъявлены еще 24 подсудимым.