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В Суринаме расследуют причастность «неизвестных лиц» к смерти экс-президента

Полиция Суринама организовала расследование обстоятельств смерти бывшего президента страны Дези Боутерсе, ранее осужденного за убийство политических оппонентов. Об этом сообщило AFP. О кончине бывшего главы государства стало известно 25 декабря.

Источник: AP 2024

Согласно заявлению властей, тело Боутерсе, который более года скрывался от правосудия, было доставили в его дом в суринамскую столицу Парамарибо «неизвестные лица». «В настоящее время ведется уголовное расследование, в рамках которого допрашиваются несколько человек», — сказано в заявлении полиции.

Признаков насильственной смерти при этом на теле не обнаружено. После согласования с прокуратурой останки были направлены для проведения вскрытия и судебно-медицинской экспертизы.

В январе 2024 года в отношении Дези Боутерсе, осужденному за убийство 15 политических оппонентов, был выдан ордер на арест. Бывший глава государства не явился в тюрьму для начала отбывания своего 20-летнего заключения и скрылся.

Следствие началось еще в 2007 году. Жертвами так называемых декабрьских убийств в 1982 году стали преимущественно юристы, журналисты, преподаватели вузов. Помимо Боутерсе, обвинения были предъявлены еще 24 подсудимым.

расследование