Самарский губернатор призвал возбудить дело о халатности в газовом хозяйстве

Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на оперативном совещании правительства области. Как указал Федорищев, с начала года в регионе произошло 43 происшествия, связанных с газовым оборудованием, последнее из которых 24 декабря в Самаре. По его словам, имеющиеся документы по факту происшествий говорят о том, что причиной ЧП была неисправность газового оборудования.