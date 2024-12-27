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Самарский губернатор призвал возбудить дело о халатности в газовом хозяйстве

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев призвал местные отделения МВД, СК и прокуратуры возбудить уголовные дела о халатности и оказании небезопасных услуг при обслуживании газового оборудования из-за случаев взрыва бытового газа.

Источник: Reuters

Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на оперативном совещании правительства области. Как указал Федорищев, с начала года в регионе произошло 43 происшествия, связанных с газовым оборудованием, последнее из которых 24 декабря в Самаре. По его словам, имеющиеся документы по факту происшествий говорят о том, что причиной ЧП была неисправность газового оборудования.

«Прошу провести проверку… и принять решение о возбуждении уголовных дел по статье 293 УК России (халатность), 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — цитирует его ТАСС.

Глава региона отметил, что уже подписал заявление в адрес МВД и отправил копии в СК и прокуратуру.

«Полагаю, что между указанными происшествиями и качеством предоставляемых услуг есть причинно-следственная связь, свидетельствующая о признаках наличия состава преступления… Так, конкретно ОАО “Самарагаз” и ООО “Средневолжская газовая компания” (СВГК) в настоящее время выполнены не в полном объёме работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», — сказал губернатор.

Ранее один человек пострадал при взрыве газа в доме в Сочи.