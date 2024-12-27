Нефтяник погиб на месторождении в Мангистау

Как сообщил руководитель управления государственной инспекции труда Мангистауской области Нурали Баулыбаев, трагический инцидент произошел 24 декабря на месторождении Северные Бузачи.
«Произошел несчастный случай с оператором по добыче нефти и газа 4-го разряда Ахметовым Досаном 1988 года рождения. На основании данных GPS, в 09:53 он прибыл на объект для выполнения обхода, в 11:15 был обнаружен без признаков жизни возле работающей нефтяной качалки. 25 декабря 2024 года утром комиссия по расследованию несчастного случая выезжала на место происшествия», — рассказал Баулыбаев.
Он отметил, что на месторождении члены комиссии осмотрели место происшествия и оборудование на объекте, произвели тестовый запуск нефтяной качалки, а также осмотрели прилегающую территорию для выявления возможных факторов, способствовавших происшествию.
«Проведен опрос четырех очевидцев, находившихся поблизости на момент происшествия. Их показания зафиксированы в протоколе расследования. Изучена техническая документация на нефтяную качалку. Причины происшествия уточняются», — заключил Баулыбаев.
После трагического происшествия коллеги погибшего записали видеообращение, в котором выразили обеспокоенность и подчеркнули, что вопросы безопасности на рабочих местах вызывают серьезные сомнения.
«Он был отцом троих детей, старший болен, а младшему всего год. Эта потеря глубоко шокировала и потрясла нас всех, ведь каждый из нас ежедневно работает на опасных объектах, подвергая себя риску ради выполнения своих трудовых обязанностей, ради выполнения целей, поставленных работодателем. Мы не только работники, но и главы семей, кормильцы, на которых держится благополучие наших близких и семей. Мы не можем оставаться равнодушными, когда безопасность на рабочих местах подвергается сомнению. Мы требуем встречи с генеральным директором компании “Бузачи оперейтинг” для обсуждения причин происшествия и разработке необходимых мер по обеспечению безопасных условий труда», — говорится в видео.
Издание сообщает, что руководство компании пообещало провести встречу с работниками предприятия. Между тем в полиции сообщили, что по факту гибели нефтяника на месторождении Северные Бузачи возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда».
«В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий», — заявили в областном ДП.