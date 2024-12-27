Нефтяник погиб на месторождении в Мангистау

«Он был отцом троих детей, старший болен, а младшему всего год. Эта потеря глубоко шокировала и потрясла нас всех, ведь каждый из нас ежедневно работает на опасных объектах, подвергая себя риску ради выполнения своих трудовых обязанностей, ради выполнения целей, поставленных работодателем. Мы не только работники, но и главы семей, кормильцы, на которых держится благополучие наших близких и семей. Мы не можем оставаться равнодушными, когда безопасность на рабочих местах подвергается сомнению. Мы требуем встречи с генеральным директором компании “Бузачи оперейтинг” для обсуждения причин происшествия и разработке необходимых мер по обеспечению безопасных условий труда», — говорится в видео.