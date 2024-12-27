Правительство Перу объявило чрезвычайную экологическую ситуацию после разлива нефти

Ранее, 15 декабря, стало известно о том, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе из-за непогоды. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С судов были эвакуированы 27 человек. Один человек погиб.