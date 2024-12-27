Правительство Перу объявило чрезвычайную экологическую ситуацию после разлива нефти

«Судно, проводившее предотгрузочные маневры, стало причиной разлива на терминале перуанского нефтеперерабатывающего завода в провинции Талара на севере Перу», — сказано в заявлении.
В предварительном отчете перуанская организация по надзору за окружающей средой (OEFA) заявила, что загрязнение затронуло порядка 10 тыс. кв. м поверхности морской воды.
Министерство охраны окружающей среды Перу отметило, что загрязнению подверглось не менее семи пляжей, а также дикая природа. Прокуратура Перу начала расследование в отношении нефтяной компании Petroperu.
Ранее, 15 декабря, стало известно о том, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе из-за непогоды. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С судов были эвакуированы 27 человек. Один человек погиб.
По поручению президента России Владимира Путина создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с устранением последствий разлива топлива в Черном море находится во внимании главы государства.
25 декабря на Кубани ввели краевой режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов. Согласно прогнозам специалистов, большая часть мазута должна была остаться на дне Черного моря, но из-за неблагоприятных погодных условий он поднимается на поверхность и оказывается на пляже.