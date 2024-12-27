В Омске задержали мошенницу из Кемеровской области, продававшую поддельный мёд

В Ленинском округе Омска произошёл инцидент с продажей поддельного мёда. 37-летний местный житель обратился к полиции, сообщив, что стал жертвой обмана. Мужчина заметил женщину, предлагающую мёд возле одного из подъездов на проспекте Королёва. Она продавала три банки мёда общим объёмом пять литров по цене 5 500 рублей, что показалось ему привлекательным предложением. Однако, когда он попробовал его в машине, то понял, что продукт по консистенции напоминает клейстер.