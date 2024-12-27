В Омске задержали мошенницу из Кемеровской области, продававшую поддельный мёд

В Ленинском округе Омска произошёл инцидент с продажей поддельного мёда. 37-летний местный житель обратился к полиции, сообщив, что стал жертвой обмана. Мужчина заметил женщину, предлагающую мёд возле одного из подъездов на проспекте Королёва. Она продавала три банки мёда общим объёмом пять литров по цене 5 500 рублей, что показалось ему привлекательным предложением. Однако, когда он попробовал его в машине, то понял, что продукт по консистенции напоминает клейстер.
Сотрудники УМВД России по Омску оперативно отреагировали на заявление и вскоре установили местонахождение подозреваемой. Женщину задержали, а при личном досмотре у неё обнаружили банку с веществом, похожим на мёд, и 6 600 рублей наличными.
Как выяснили полицейские, 32-летняя задержанная приехала в Омск из Кемеровской области, чтобы реализовывать сладкую смесь под видом натурального мёда. Для этих целей она арендовала квартиру на улице Осоавиахимовской и использовала для производства своего продукта сахар, воду и лимонный сок. При обыске у неё нашли ещё одну литровую банку поддельного мёда и две пачки лимонной кислоты.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд постановил поместить её под домашний арест на время расследования. Известно также, что в родном городе она уже имела проблемы с законом за аналогичные преступления. На данный момент женщина не может покинуть Омск в рамках следственных мероприятий.