В Афганистане подтвердили гибель более 50 человек в Бармале

До этого, 14 августа, сообщалось, что в результате воздушной стрельбы по случаю Дня независимости в городе Карачи на юге Пакистана погиб ребенок, 95 человек получили ранения. Согласно данным портала Dawn, десятки раненых поступили в городские клиники. Среди пострадавших было много женщин, детей и людей преклонного возраста. Некоторые из них находились в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы в тот же день арестовали 19 человек, причастных к стрельбе. Были возбуждены уголовные дела, конфисковано стрелковое оружие.