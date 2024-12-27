В Афганистане подтвердили гибель более 50 человек в Бармале

«Основываясь на том, что мы наблюдали на месте и в ходе бесед с жителями, на данный момент у нас есть информация о 51 или 52 мучениках, около 40 раненых и разрушенных 4−5 домах», — цитирует Нури портал Tolo News.
Накануне он в сопровождении ответственных лиц министерства обороны посетил населенные пункты, пострадавшие 24 декабря от бомбардировк.
По его словам, погибшие и раненые были мирными жителями.
До этого, 14 августа, сообщалось, что в результате воздушной стрельбы по случаю Дня независимости в городе Карачи на юге Пакистана погиб ребенок, 95 человек получили ранения. Согласно данным портала Dawn, десятки раненых поступили в городские клиники. Среди пострадавших было много женщин, детей и людей преклонного возраста. Некоторые из них находились в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы в тот же день арестовали 19 человек, причастных к стрельбе. Были возбуждены уголовные дела, конфисковано стрелковое оружие.