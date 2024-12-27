В Красноярске завели дело на сотрудника фонда соцстрахования

По версии следствия, в октябре 2024 года между отделением фонда по Красноярскому краю и индивидуальным предпринимателем заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту помещений фонда, расположенных в Красноярске. Стоимость контракта составила около 1,5 млн рублей. «В декабре 2024 года подозреваемый, являясь должностным лицом, действуя вопреки интересам службы, желая оказать предпринимателю содействие, зная о том, что отдельные виды работ не выполнены, незаконно подписал акт о приемке выполненных работ. На основании отчетных документов ОСФР по Красноярскому краю произвело полную оплату контракта. Общая сумма невыполненных работ составила около 500 тыс. рублей», — пояснили в СК.