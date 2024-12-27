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В Красноярске завели дело на сотрудника фонда соцстрахования

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Заместитель начальника отдела обслуживания имущественного комплекса управления материального обеспечения отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ (ОСФР) по Красноярскому краю подозревается в превышении полномочий. Он подписал акт о проделанном ремонте помещений фонда, который был сделан не до конца, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела обслуживания имущественного комплекса управления материального обеспечения отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2024 года между отделением фонда по Красноярскому краю и индивидуальным предпринимателем заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту помещений фонда, расположенных в Красноярске. Стоимость контракта составила около 1,5 млн рублей. «В декабре 2024 года подозреваемый, являясь должностным лицом, действуя вопреки интересам службы, желая оказать предпринимателю содействие, зная о том, что отдельные виды работ не выполнены, незаконно подписал акт о приемке выполненных работ. На основании отчетных документов ОСФР по Красноярскому краю произвело полную оплату контракта. Общая сумма невыполненных работ составила около 500 тыс. рублей», — пояснили в СК.

СК