В Красноярске завели дело на сотрудника фонда соцстрахования

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела обслуживания имущественного комплекса управления материального обеспечения отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в октябре 2024 года между отделением фонда по Красноярскому краю и индивидуальным предпринимателем заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту помещений фонда, расположенных в Красноярске. Стоимость контракта составила около 1,5 млн рублей. «В декабре 2024 года подозреваемый, являясь должностным лицом, действуя вопреки интересам службы, желая оказать предпринимателю содействие, зная о том, что отдельные виды работ не выполнены, незаконно подписал акт о приемке выполненных работ. На основании отчетных документов ОСФР по Красноярскому краю произвело полную оплату контракта. Общая сумма невыполненных работ составила около 500 тыс. рублей», — пояснили в СК.