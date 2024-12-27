Не менее 9 ножевых ранений: омич едва не зарезал свою сожительницу

Суд приговорил его к четырём с половиной годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 3 месяца. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, прежде омич уже был судим за убийство и покушение на убийство двух и более лиц.