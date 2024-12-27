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Не менее 9 ножевых ранений: омич едва не зарезал свою сожительницу

60-летнему омичу вынесли приговор за причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительнице.

Источник: AP 2024

60-летнему омичу вынесли приговор за причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Он нанёс 46-летней женщине не менее девяти ножевых ранений.

В августе 2024 года, находясь в гостях в селе Новологиново Колосовского района, мужчина во время распития спиртного поссорился со своей подругой и схватился за нож.

Суд приговорил его к четырём с половиной годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 3 месяца. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, прежде омич уже был судим за убийство и покушение на убийство двух и более лиц.

Ранее мы писали о жителе Омской области, который во время пьяной ссоры убил своего односельчанина.