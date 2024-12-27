Глава МЧС назвал зоны риска стихийных бедствий в 2025 году

В 2024 году крупные пожары охватили Забайкалье, Якутию, Хабаровский край, Ростовскую и Амурскую области. Министр оценивал ущерб от пожаров в 2024 году в 16 млрд руб. В 2023 году площадь лесных пожаров составила 4,3 млн га — на треть больше, чем в 2022 году. Почти все пожары (83% всех площадей) пришлось на шесть регионов — Якутию, Хабаровский край, Магаданскую, Амурскую, Свердловскую области и Еврейскую автономную область. Министр подчеркнул, что МЧС располагает современными технологиями, включая спутниковый мониторинг, беспилотники и стационарные камеры, которые «существенно повышают оперативность реагирования на сезонные природные угрозы».