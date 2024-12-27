Новосибирцы остались без отопления в преддверии новогодних праздников

Массовые плановые отключения отопления и горячей воды затронули несколько районов Новосибирска в преддверии праздничных выходных, о чём свидетельствуют данные карты на официальном сайте города. Наиболее масштабное отключение произошло в Железнодорожном районе, где с 6:00 утра 27 декабря без тепла остались 72 здания, включая жилые дома на улицах Владимировская, Прибрежная, Владимировский спуск, Саратовская, Чернышевский спуск, Фабричная и Кубановская. Причиной отключения, которое продлится до 22:00, стал ремонт трубопровода диаметром 700 миллиметров в районе улицы Фабричная, 16.