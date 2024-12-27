Новосибирцы остались без отопления в преддверии новогодних праздников

Массовые плановые отключения отопления и горячей воды затронули несколько районов Новосибирска в преддверии праздничных выходных, о чём свидетельствуют данные карты на официальном сайте города. Наиболее масштабное отключение произошло в Железнодорожном районе, где с 6:00 утра 27 декабря без тепла остались 72 здания, включая жилые дома на улицах Владимировская, Прибрежная, Владимировский спуск, Саратовская, Чернышевский спуск, Фабричная и Кубановская. Причиной отключения, которое продлится до 22:00, стал ремонт трубопровода диаметром 700 миллиметров в районе улицы Фабричная, 16.
В Дзержинском районе плановое отключение затронуло 41 здание, расположенных неподалеку от станции метро «Золотая Нива». Жители домов на улицах Кошурникова, Бориса Богаткова и Адриена Лежена остались без тепла и горячей воды с 10:00 до 16:00 27 декабря. Отключения связаны с заменой задвижек в ЦТПд-24 и ЦТПд-25.
Ситуация осложняется ещё и в Кировском районе, где 70 домов остались без тепла до 8:00 утра 28 декабря.