На Уктусе из горящего дома эвакуировались 37 жильцов, один человек погиб

Сигнал о возгорании поступил пожарным 26 декабря в 22:33, жильцы дома эвакуировались до прибытия пожарных. Огонь повредил домашнее имущество на площади 5 кв. м в квартире на третьем этаже, его тушили восемь человек личного состава и три единицы техники — открытое горение ликвидировали в 22:57.