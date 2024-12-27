Пожар на многоярусной парковке произошел на западе Москвы

«ЗАО, Филевский Парк, ул. Мясищева, д. 2, стр. 1. Многоярусная парковка. Открытое горение с четвертого этажа, слышны хлопки», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что происходит возгорание легковых автомобилей.
Пожар на многоярусной парковке произошел по адресу: ул. Мясищева, д. 2, стр. 1. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил информированный источник.
«ЗАО, Филевский Парк, ул. Мясищева, д. 2, стр. 1. Многоярусная парковка. Открытое горение с четвертого этажа, слышны хлопки», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что происходит возгорание легковых автомобилей.