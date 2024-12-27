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Пожар на многоярусной парковке произошел на западе Москвы

Пожар на многоярусной парковке произошел по адресу: ул. Мясищева, д. 2, стр. 1. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

«ЗАО, Филевский Парк, ул. Мясищева, д. 2, стр. 1. Многоярусная парковка. Открытое горение с четвертого этажа, слышны хлопки», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что происходит возгорание легковых автомобилей.

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