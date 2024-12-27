Экс-министру Башкирии Клебанову предъявили окончательное обвинение.

Экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову предъявили окончательное обвинение, сообщает ТАСС.
Напомним, Клебанов проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере. Он дал показания на и. о. вице-премьера республики Алана Марзаева. Как указано в материалах уголовного дела, имущество Клебанова арестовано.
«С момента предыдущего продления меры пресечения по уголовному делу выполнены следующие следственные и иные процессуальные действия: Клебанову А. В. предъявлено обвинение в окончательной редакции и он допрошен в указанном статусе, получены ответы на ранее направленные запросы, на имущество обвиняемого наложен арест, выполнены иные следственные и процессуальные действия», — следует из документов.
Марзаев на последнем заседании по продлению ему срока ареста заявил в суде, что его уголовное дело носит заказной характер, «поскольку в отношении него планировались провокации, а представленные суду протоколы допросов свидетелей ничем не подтверждены и голословны».
Адвокаты просили изменить Марзаеву меру пресечения на залог или домашний арест. Арест Марзаева продлили до 28 февраля 2025 года.
Как ранее информировал «Башинформ», в ходе предварительного расследования установлено, что Александр Клебанов, будучи министром транспорта и дорожного хозяйства и членом совета директоров АО «Башкиравтодор», получил взятку в размере 5 млн рублей от руководства ООО «Киви» за общее покровительство по службе.
Ранее Следком возбудил дело против и. о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева.
Напомним, в Башкирии ведётся борьба с коррупционными преступлениями. Как ранее сообщал «Башинформ», в 2024 году в Башкирии возбуждено более 50 уголовных дел, связанных с коррупцией. Это результат системной и последовательной работы властей региона. Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно подчёркивал, что казнокрадам и взяточникам не место в управленческой команде, поэтому руководство республики совместно с органами правопорядка ведёт активную борьбу против нечистых на руку чиновников.
«У меня классическое юридическое образование, поэтому я исхожу из принципа презумпции невиновности. Если правоохранительные органы разберутся, докажут вину, будет приговор суда — на следующий день такой человек будет уволен. Для меня решение суда обязательно, нравится оно мне или нет. Но если кого-то поймали на взятке и есть неопровержимые доказательства, тогда все — с ним расстаемся. Эту мою позицию все знают, часто меня за нее критикуют, спрашивают, почему не выгоняешь уголовников? Простите, а с чего вы взяли, что они уголовники, если нет решения суда?» — отмечал Радий Хабиров.