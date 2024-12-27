Экс-министру Башкирии Клебанову предъявили окончательное обвинение.

«У меня классическое юридическое образование, поэтому я исхожу из принципа презумпции невиновности. Если правоохранительные органы разберутся, докажут вину, будет приговор суда — на следующий день такой человек будет уволен. Для меня решение суда обязательно, нравится оно мне или нет. Но если кого-то поймали на взятке и есть неопровержимые доказательства, тогда все — с ним расстаемся. Эту мою позицию все знают, часто меня за нее критикуют, спрашивают, почему не выгоняешь уголовников? Простите, а с чего вы взяли, что они уголовники, если нет решения суда?» — отмечал Радий Хабиров.