Два года за шесть корней: торговца женьшенем осудили в Приморье

Добычей мужчины стали шесть корней дикорастущего растения, заготовка которого запрещена законом. Их он поместил в бутылки, залил спиртом и решил продать. В интернете он нашел потенциального покупателя, с которым договорился о продаже дериватов за 30 тысяч рублей.