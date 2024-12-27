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Два года за шесть корней: торговца женьшенем осудили в Приморье

Жителя Приморья осудили за попытку продажи шести корней женьшеня.

Источник: Соцсети

Житель Приморья накопал и пытался недорого продать корни краснокнижного женьшеня. Однако вместо ожидаемой прибыли получил два года условного лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Приморского края.

Добычей мужчины стали шесть корней дикорастущего растения, заготовка которого запрещена законом. Их он поместил в бутылки, залил спиртом и решил продать. В интернете он нашел потенциального покупателя, с которым договорился о продаже дериватов за 30 тысяч рублей.

На своем автомобиле он прибыл на назначенное место встречи, однако вместо покупателя с деньгами там его ожидали сотрудники пограничного управления ФСБ с наручниками.

Дело о незаконном обороте видов, занесенных в Красную книгу России, совершенном с использованием сети интернет, рассматривал Хасанский районный суд. Мужчину признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.