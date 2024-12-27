В Перми в ДТП на шоссе Космонавтов автомобиль Росгвардии влетел в такси

Автомобиль Росгвардии столкнулся с кроссовером и такси в жёстком ДТП на шоссе Космонавтов в Перми вечером 26 декабря, рассказали очевидцы в телеграм-канале «ЧП Пермь».
На опубликованном пермяками видео — три изрядно помятых автомобиля: такси Lada Granta с повреждённой задней частью и сильно вывернутыми колёсами, а также столкнувшиеся лоб-в-лоб Datsun с проблесковым маячком на крыше (машина Росгвардии) и кроссовер Kia Sportage.
В МВД по Пермскому краю perm.aif.ru рассказали, что авария произошла в районе дома по шоссе Космонавтов, 189.
«Водитель Kia Sportagе не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся в попутном направлении автомобиль Datsun. После этого Kia отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Lada Granta», — пояснили perm.aif.ru в ведомстве.
В полиции добавили, что в результате ДТП никто из людей серьёзно не пострадал. Водитель и пассажир такси получили ушибы. Остальные отделались испугом.
По факту автоаварии проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.