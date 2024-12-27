В Перми в ДТП на шоссе Космонавтов автомобиль Росгвардии влетел в такси

«Водитель Kia Sportagе не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся в попутном направлении автомобиль Datsun. После этого Kia отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Lada Granta», — пояснили perm.aif.ru в ведомстве.