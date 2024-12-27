КНБ сообщил о задержании троих казахстанцев

Согласно опубликованной информации Комитета за 27 декабря 2024 года, из незаконного оборота изъято более 600 таблеток метадона и 300 граммов опия.
Также отмечено, что еще в ноябре 2024 года усилиями ДКНБ при координации прокуратуры Мангистауской области ликвидирован внутренний канал поставки наркотических средств из южных регионов, где было изъято свыше 300 кг наркотиков каннабисной группы.
«По вышеуказанным фактам проводятся досудебные расследования по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса».
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.