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Неопознанные предметы на ростовском локомотиве оказались датчиками

Они проходили настройку.

Транспортная полиция выяснила назначение неопознанных предметов на колёсах локомотива в Ростовской области. Подробности приводит пресс-служба УТ МВД РФ по СКФО.

В один из декабрьских дней было обнаружено 10 посторонних предметов прямоугольной формы на колесных парах одного из локомотивов на станции Сальск. На место вызвали оперативную группу и сапёров.

Прямоугольные предметы жёлтой формы были примотаны к колёсам локомотива. Эксперты изъяли их для исследования в экспертизе.

«Обнаруженные предметы являются датчиками для замеров нового образца, которые проходили настройку на данном локомотиве», — пояснили в ведомстве.