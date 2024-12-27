Неопознанные предметы на ростовском локомотиве оказались датчиками

Транспортная полиция выяснила назначение неопознанных предметов на колёсах локомотива в Ростовской области. Подробности приводит пресс-служба УТ МВД РФ по СКФО.
В один из декабрьских дней было обнаружено 10 посторонних предметов прямоугольной формы на колесных парах одного из локомотивов на станции Сальск. На место вызвали оперативную группу и сапёров.
Прямоугольные предметы жёлтой формы были примотаны к колёсам локомотива. Эксперты изъяли их для исследования в экспертизе.
«Обнаруженные предметы являются датчиками для замеров нового образца, которые проходили настройку на данном локомотиве», — пояснили в ведомстве.