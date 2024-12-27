В Твери арестовали подозреваемого в поджоге отделения почты

По данным пресс-службы, в отношении молодого человека ведется уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Этот факт является неединичным. Ранее за умышленное повреждение полицейских автомобилей в Твери был заключен под стражу 22-летний местный житель. «В течение последних дней фиксируется массовая волна воздействия на жителей нашего региона, заканчивающаяся принуждением жертв к совершению действий, направленных на уничтожение и повреждение объектов различной ведомственной принадлежности», — сообщили в региональной прокуратуре.