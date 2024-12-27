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В Твери арестовали подозреваемого в поджоге отделения почты

ТВЕРЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Суд заключил под стражу подозреваемого в поджоге отделения почты в Твери. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

Источник: РИА "Новости"

«Суд с учетом позиции прокуратуры Заволжского района г. Твери заключил под стражу 26-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении поджога отделения почты, причинившего [ему] значительный ущерб», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении молодого человека ведется уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Этот факт является неединичным. Ранее за умышленное повреждение полицейских автомобилей в Твери был заключен под стражу 22-летний местный житель. «В течение последних дней фиксируется массовая волна воздействия на жителей нашего региона, заканчивающаяся принуждением жертв к совершению действий, направленных на уничтожение и повреждение объектов различной ведомственной принадлежности», — сообщили в региональной прокуратуре.