Женщина погибла во время пожара с полностью сгоревшим домом в Пермском крае

Трагедия случилась утром 26 декабря в селе Бажуки в Кунгурском округе. Пожарные МЧС получили вызов о возгорании в жилом доме на улице Набережной. На место пожара прибыли 16 человек личного состава и пять единиц техники. Огнеборцам удалось потушить возгорание общей площадью 90 квадратных метров.