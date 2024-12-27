Женщина погибла во время пожара с полностью сгоревшим домом в Пермском крае

Женщина погибла во время пожара, в котором полностью сгорел жилой дом в Пермском крае, сообщает ГУ МЧС региона.
Трагедия случилась утром 26 декабря в селе Бажуки в Кунгурском округе. Пожарные МЧС получили вызов о возгорании в жилом доме на улице Набережной. На место пожара прибыли 16 человек личного состава и пять единиц техники. Огнеборцам удалось потушить возгорание общей площадью 90 квадратных метров.
Как стало известно, во время происшествия пострадал человек. Погибшей оказалась женщина. В ГУ МЧС по Пермскому краю perm.aif.ru уточнили, что выяснение причин продолжается.
«В настоящее время причина данного пожара устанавливается правоохранительными органами», — рассказали сайту perm.aif.ru в краевом МЧС.
В СУ СКР по Пермскому краю предварительно установили, что причиной стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Ведомство проводит проверку и экспертизы. Когда они будут готовы, следователи примут процессуальное решение.