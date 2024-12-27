Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14 пожаров ликвидировали за сутки на Среднем Урале, один человек погиб

Больше половины возгораний случилось в жилом секторе.

За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрированы 14 пожаров, 57% из которых произошли в жилом секторе.

Накануне в Екатеринбурге в пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Походной погибла женщина. Огонь на площади 5 квадратных метров тушили 8 спасателей на 3 единицах спецтехники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В Алапаевске на улице Коростелева на площади 69 «квадратов» сгорели частная баня и надворные постройки. Пожар потушили за 52 минуты.

В Нижнем Тагиле на улице Хохрякова горел мусор на 1-м этаже неэксплуатируемого здания. Огонь на площади 20 квадратных метров ликвидировали за 11 минут 7 огнеборцев и 2 спецмашины.

пожары