14 пожаров ликвидировали за сутки на Среднем Урале, один человек погиб

Накануне в Екатеринбурге в пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Походной погибла женщина. Огонь на площади 5 квадратных метров тушили 8 спасателей на 3 единицах спецтехники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.