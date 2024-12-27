14 пожаров ликвидировали за сутки на Среднем Урале, один человек погиб

За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрированы 14 пожаров, 57% из которых произошли в жилом секторе.
Накануне в Екатеринбурге в пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Походной погибла женщина. Огонь на площади 5 квадратных метров тушили 8 спасателей на 3 единицах спецтехники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
В Алапаевске на улице Коростелева на площади 69 «квадратов» сгорели частная баня и надворные постройки. Пожар потушили за 52 минуты.
В Нижнем Тагиле на улице Хохрякова горел мусор на 1-м этаже неэксплуатируемого здания. Огонь на площади 20 квадратных метров ликвидировали за 11 минут 7 огнеборцев и 2 спецмашины.