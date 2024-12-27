Тонущий экипаж «Урса Майор» спасло испанское судно Salvamar Drago

«Через некоторое время подошли два испанских спасательных судна. Одно из них, Salvamar Drago, подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт города Картахена (Испания), буксируя спасательную шлюпку. Экипаж был размещен в местной гостинице», — рассказали агентству.
При этом, добавили в «Оборонлогистике», неподалеку находилось судно под норвежским флагом «Oslo Carrier 3», но когда спасательная шлюпка подошла к нему, российских моряков отказались принимать на борт, ссылаясь на некий запрет.
«Урса Майор» — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток и 23 декабря потерпело крушение в Средиземном море.
По данным «Оборонлогистики», причиной крушения стал теракт. Согласно показаниям членов экипажа, в 13:50 мск по правому борту, в районе кормовой части, прогремели три последовательных взрыва, после чего сухогруз получил пробоину в корпусе и резкий крен на правый борт.
Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского, 14 членов экипажа спасли, двое числятся пропавшими без вести.
Перегруза на судне не было, утверждают в компании. «Урса Майор» — это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн, а перевозил он всего 806 тонн.