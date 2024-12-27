Хабаровские транспортные полицейские задержали в поезде мужчину с наркотиками

При проведении личного досмотра у 29-летнего ранее не судимого мужчины в сумке был обнаружен полимерный шприц с наркотическим веществом — маслом каннабиса, весом около 10 граммов. Житель Хабаровского края пояснил, что изготовил наркотик самостоятельно из найденного в лесном массиве куста конопли.