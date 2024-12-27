Хабаровские транспортные полицейские задержали в поезде мужчину с наркотиками

В ходе патрулирования пассажирского поезда сообщением «Хабаровск — Нерюнгри» сотрудники патрульно-постовой службы Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте задержали пассажира, предположительно находившегося в состоянии опьянения. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
При проведении личного досмотра у 29-летнего ранее не судимого мужчины в сумке был обнаружен полимерный шприц с наркотическим веществом — маслом каннабиса, весом около 10 граммов. Житель Хабаровского края пояснил, что изготовил наркотик самостоятельно из найденного в лесном массиве куста конопли.
Уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 228 УК РФ, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.