В ВТБ рассказали о популярных схемах мошенников на Новый год

В банке дали несколько советов по защите. Там рекомендовали устанавливать приложения только из официальных магазинов приложений, не переходить по подозрительным ссылкам из SMS и мессенджеров. К тому же, стоит проверять разрешения приложений перед установкой. Не следует доверять программам, запрашивающим доступ к камере, микрофону, файлам и другим функциям без явной необходимости. Вместе с тем нужно использовать антивирусное программное обеспечение и обновлять его.