Состояние актёра Евгения Косырева резко ухудшилось

Вечером 24 декабря артиста госпитализировали перед выступлением с болями в животе и слабостью. Его доставили в реанимацию. Это была вторая госпитализация, первый раз увезли в больницу в начале месяца — тогда ему провели дренирование брюшной полости и откачали 20 литров жидкости. Всё на фоне заболевания печени из-за злоупотребления алкоголем — его обнаружили ещё два года назад.