Состояние актёра Евгения Косырева резко ухудшилось

Как стало известно Mash, в спектаклях театра Вахтангова его заменят другим актёром.
Вечером 24 декабря артиста госпитализировали перед выступлением с болями в животе и слабостью. Его доставили в реанимацию. Это была вторая госпитализация, первый раз увезли в больницу в начале месяца — тогда ему провели дренирование брюшной полости и откачали 20 литров жидкости. Всё на фоне заболевания печени из-за злоупотребления алкоголем — его обнаружили ещё два года назад.
Накануне последней госпитализации у Евгения несколько дней была высокая температура, снова увеличился и заболел живот. Актёру провели очередную операцию по откачке жидкости. Он дышит при помощи кислородной маски и находится на лекарственной поддержке кровообращения. В театре Вахтангова рассказали Mash, что вместо него следующие спектакли будет играть другой артист.
Для справки: Косырев играл в сериале «Склифосовский», фильме «Жмурки» и «Майор Гром: Чумной доктор».