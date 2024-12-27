Состояние Николая Дроздова улучшилось

Ранее Дроздову диагностировали рак. В начале декабря ему провели гормонотерапию. Из-за повышенного чувства утомляемости большую часть времени зоолог проводил в кровати. Но сейчас ситуация изменилась. Как рассказала SHOT супруга Николая Николаевича, Татьяна Петровна, 87-летний ведущий чувствует себя замечательно. К Новому году он смог сменить постельный режим на активную жизнь и даже вернулся к регулярным тренировкам.
Дроздов каждый день по полчаса занимается на велотренажёре на даче. Семья планирует подарить ему ещё один такой же, но со спинкой, для московской квартиры.
2025-й Дроздовы встретят на даче. Новогодний стол жена ведущего будет готовить исключительно сама, никаких покупных салатов. Из особо любимых у Николая Николаевича — селёдка под шубой и оливье с курицей. Алкоголя и даже шампанского под бой курантов не будет, от этого супруги давно отказались.