Состояние Николая Дроздова улучшилось

Ранее Дроздову диагностировали рак. В начале декабря ему провели гормонотерапию. Из-за повышенного чувства утомляемости большую часть времени зоолог проводил в кровати. Но сейчас ситуация изменилась. Как рассказала SHOT супруга Николая Николаевича, Татьяна Петровна, 87-летний ведущий чувствует себя замечательно. К Новому году он смог сменить постельный режим на активную жизнь и даже вернулся к регулярным тренировкам.