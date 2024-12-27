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Участнику ОПГ «Трифоновские» Сергею Матвееву в Приморье изменили меру пресечения

Прокуратура обжалует решение суда об изменении меры пресечения участнику ОПГ «Трифоновские».

Источник: Комсомольская правда

Приморский краевой суд изменил меру пресечения Сергею Матвееву, участнику ОПГ «Трифоновские», обвиняемому в участии в преступном сообществе, мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. Прокуратура планирует обжаловать решение суда, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как поделились в прокуратуре, Матвеев находился под стражей, однако 26 декабря суд изменил меру пресечения и отправил его под домашний арест:

«Суд оставил без внимания обвинение фигуранта в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, наличие близких родственников, проживающих за рубежом, более 700 миллионов рублей ущерба, причиненного мошенничеством, и обвинение в легализации более 1,6 миллиарда рублей преступного дохода».

Напомним, ранее мы писали о том, что прокуратура добилась запрета эксплуатации еще одного торгового центра «Трифоновских».