Участнику ОПГ «Трифоновские» Сергею Матвееву в Приморье изменили меру пресечения

«Суд оставил без внимания обвинение фигуранта в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, наличие близких родственников, проживающих за рубежом, более 700 миллионов рублей ущерба, причиненного мошенничеством, и обвинение в легализации более 1,6 миллиарда рублей преступного дохода».