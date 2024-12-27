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Омич-рецидивист осужден на 4,5 года за жестокое нападение на жену

Мужчина нанес своей гражданской жене не менее 9 ударов ножом во время застолья у знакомых.

Источник: Комсомольская правда

В Колосовском районе осудили омича за нападение на сожительницу. 60-летний мужчина находился в гостях у знакомых со своей гражданской супругой. В ходе застолья на почве алкогольного опьянения у пары возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес не менее 9 ударов ножом своей сожительнице.

Инцидент произошел в августе 2024 года в деревне Новологиново Колосовского района. Женщину чудом спасли.

Подсудимый признал свою вину. Ранее он был судим за убийство и покушение на убийство двух и более лиц. Кроме лишения свободы, суд также назначил мужчине ограничение свободы на срок 1 год 3 месяца.