Омич-рецидивист осужден на 4,5 года за жестокое нападение на жену

В Колосовском районе осудили омича за нападение на сожительницу. 60-летний мужчина находился в гостях у знакомых со своей гражданской супругой. В ходе застолья на почве алкогольного опьянения у пары возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес не менее 9 ударов ножом своей сожительнице.