В Новосибирске дефекты на теплосетях привели к отключению отопления в 84 домах

«Ведем работы на двух трубопроводах. По ул. Владимировская — до 22:00 (18:00 мск), в контуре отключения 33 многоквартирных дома. По ул. Зорге — до 08:00 (04:00 мск) 28 декабря, в контуре отключения 51 многоквартирный дом. На обоих участках стараемся завершить работы ранее намеченного срока», — сказали в СГК.
Температура воздуха в Новосибирске фиксируется на уровне 11 градусов мороза.
С начала отопительного сезона прокуратура Новосибирска возбудила 10 дел об административных правонарушениях в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций, а также внесла представление мэру города Максиму Кудрявцеву из-за срыва подготовки к отопительному сезону. Наряду с Новосибирском, для которого это стало прецедентом, в регионе паспорт готовности к отопительному сезону не получили рабочий поселок Линево, города Искитим и Бердск.
Заместитель губернатора Новосибирской области Олег Клемешов получил от прокурора региона предостережение из-за проблем с прохождением отопительного сезона. В частности, прокурор Александр Бучман указал на неэффективность мероприятий по обеспечению готовности к холодам.