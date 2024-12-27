Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске дефекты на теплосетях привели к отключению отопления в 84 домах

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Два дефекта на теплосетях Новосибирска привели к отключению отопления в 84 домах в мороз. В одном случае работы должны завершить к вечеру пятницы, в другом — к утру субботы, сообщается в телеграм-канале Сибирской генерирующей компании (СГК).

Источник: AP 2024

«Ведем работы на двух трубопроводах. По ул. Владимировская — до 22:00 (18:00 мск), в контуре отключения 33 многоквартирных дома. По ул. Зорге — до 08:00 (04:00 мск) 28 декабря, в контуре отключения 51 многоквартирный дом. На обоих участках стараемся завершить работы ранее намеченного срока», — сказали в СГК.

Температура воздуха в Новосибирске фиксируется на уровне 11 градусов мороза.

С начала отопительного сезона прокуратура Новосибирска возбудила 10 дел об административных правонарушениях в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций, а также внесла представление мэру города Максиму Кудрявцеву из-за срыва подготовки к отопительному сезону. Наряду с Новосибирском, для которого это стало прецедентом, в регионе паспорт готовности к отопительному сезону не получили рабочий поселок Линево, города Искитим и Бердск.

Заместитель губернатора Новосибирской области Олег Клемешов получил от прокурора региона предостережение из-за проблем с прохождением отопительного сезона. В частности, прокурор Александр Бучман указал на неэффективность мероприятий по обеспечению готовности к холодам.

ЖКХ