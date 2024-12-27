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Водитель отвлекся на телефон: названа причина ДТП с «Газелью» и тепловозом на Урале

В свердловской Госавтоинспекции выяснили предварительную причину ДТП, которое произошло на железнодорожном переезде. Напомним, авария случилась накануне в Тугулымском районе. Сообщалось, что водитель автомобиля ГАЗ 3302 («Газель») выехал на переезд на запрещающий красный сигнал светофора.

После этого произошло столкновение с тепловозом. В результате ДТП пассажир авто с травмами был доставлен в больницу, а сама «Газель» получила серьезные механические повреждения. Машинист тепловоза в аварии не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, установлено, что стаж водителя «Газели» составляет два года. Сам он пояснил, что ехал со стороны деревни Ядрышникова в Тюмень и во время движения отвлекся на телефон.

Шофера проверили на состояние опьянения, он оказался трезв. На мужчину составили несколько административных протоколов.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей соблюдать меры предосторожности на железнодорожных переездах и не пользоваться телефоном за рулем.