Водитель отвлекся на телефон: названа причина ДТП с «Газелью» и тепловозом на Урале

После этого произошло столкновение с тепловозом. В результате ДТП пассажир авто с травмами был доставлен в больницу, а сама «Газель» получила серьезные механические повреждения. Машинист тепловоза в аварии не пострадал.
Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, установлено, что стаж водителя «Газели» составляет два года. Сам он пояснил, что ехал со стороны деревни Ядрышникова в Тюмень и во время движения отвлекся на телефон.
Шофера проверили на состояние опьянения, он оказался трезв. На мужчину составили несколько административных протоколов.
Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей соблюдать меры предосторожности на железнодорожных переездах и не пользоваться телефоном за рулем.