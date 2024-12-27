Водитель отвлекся на телефон: названа причина ДТП с «Газелью» и тепловозом на Урале

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, установлено, что стаж водителя «Газели» составляет два года. Сам он пояснил, что ехал со стороны деревни Ядрышникова в Тюмень и во время движения отвлекся на телефон.