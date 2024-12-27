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Из-за ДТП ограничено движение на трассе Пермь — Екатеринбург

Утром 27 декабря на 250 километре трассы Пермь — Екатеринбург (Бисертский городской округ) произошла авария, которая ограничила движение по дороге.

Об этом сообщают в ФКУ «Уралуправтодор».

В результате аварии движение в сторону Перми осуществляется по одной полосе. Ведутся восстановительные работы.

«Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — добавили в «Уралуправтодоре».

Информацию о проблемах на дорогах можно уточнить по телефону: 8 (800)200−63−06.

«МК-Урал» ранее писал, что половина аварий на трассах Свердловской области случилась из-за отсутствия вежливости между водителями. Об этом заявил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов.

По его словам, самые аварийные города Свердловской области — это Екатеринбург и Нижний Тагил. В столице Урала в ДТП за год погиб 71 человек. В Нижнем Тагиле также наблюдается рост аварий. Причин несколько.