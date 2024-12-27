Не предоставила преимущество. В Дятловском районе столкнулись легковушка и большегруз

Как рассказали в ведомстве, авария произошла 26 декабря днем на трассе М11 (граница Литовской Республики — Лида — Слоним — Бытень) недалеко от д. Ятвезь.
57-летняя жительница Дятловского района за рулем легковушки «Опель» при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении большегрузу «Вольво», который двигался по главной дороге. За его рулем находился 33-летний мужчина.
В результате ДТП водитель легковушки получила открытый перелом левой голени, а также ссадины и иные телесные повреждения. К слову, оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности. По факту аварии назначена проверка.