Отец мучил и избивал 3-летнюю дочь около года в Хабаровске

Кировский районный суд Хабаровска вынес приговор 29-летнему мужчине, который систематически избивал свою маленькую дочь. Его признали виновным в истязании и неправильном воспитании ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
С июня 2021 по май 2022 года отец бил девочку 2019 года рождения руками, ремнем и другими предметами. Девочка осталась глубоко психически и физически травмирована, но мужчину её страдания не волновали.
Отец не признал вины, говоря, что ребенок сам получил повреждения по неосторожности. Однако экспертиза, назначенная судом, доказала обратное.
«Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением», — сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Анастасия Ушакова.
Мужчина лишен родительских прав, а его дочь теперь живет с матерью. Сегодня суд вынес ему обвинительный приговор.
«Виновный приговорён к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года», — сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Майя Трубчик.