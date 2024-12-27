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На Сахалине местного жителя арестовали за сотрудничество с СБУ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Управление ФСБ по Сахалинской области пресекло деятельность местного жителя, сотрудничавшего со Службой безопасности Украины (СБУ), сообщила пресс-служба управления.

Источник: Reuters

«УФСБ России по Сахалинской области вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации 1989 года рождения, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с иностранным государством. 35-летний областной житель на конфиденциальной основе установивший контакт в сети Интернет с представителем Службы безопасности Украины, выполнял разведывательное задание по сбору стратегических сведений и фотоматериалов о Вооруженных силах России», — говорится в сообщении.

В частности, в рамках этого сотрудничества мужчина выезжал в Белгородскую область. Собранные данные он пересылал сотруднику СБУ через иностранные мессенджеры. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ