На командира полка ДПС в Красноярске завели второе дело о взятке

Ранее Железнодорожный суд Красноярска отправил под домашний арест на два месяца командира полка ДПС в Красноярске Владимира Евсеенко, обвиняемого в получении взятки. По версии следствия, с марта по август этого года он получил от своего знакомого взятку строительными материалами на сумму около 60 тыс. рублей в обмен за освобождение от административной ответственности за чрезмерную тонировку на автомобиле и невнесение в базу данных ГИБДД. Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).