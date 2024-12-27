На командира полка ДПС в Красноярске завели второе дело о взятке

«В Красноярске в отношении командира полка ДПС возбуждено еще одно уголовное дело. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде иного имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе, совершенное в крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю», говорится в сообщении.
По версии следствия, с июня 2022 по декабрь 2023 года полицейский получил от представителя коммерческой компании частями взятку в виде асфальта, брусчатки, кирпичей и услуг по их укладке на территории своего жилого дома на сумму более 380 тысяч рублей. «Взятка предназначалась за общее покровительство деятельности представителя коммерческой компании».
Ранее Железнодорожный суд Красноярска отправил под домашний арест на два месяца командира полка ДПС в Красноярске Владимира Евсеенко, обвиняемого в получении взятки. По версии следствия, с марта по август этого года он получил от своего знакомого взятку строительными материалами на сумму около 60 тыс. рублей в обмен за освобождение от административной ответственности за чрезмерную тонировку на автомобиле и невнесение в базу данных ГИБДД. Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).