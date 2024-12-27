Сотрудники ФСБ нашли в Челябинской области тайник с гранатами и патронами

В Кыштыме сотрудники ФСБ обнаружили схрон с огнестрельным оружием, гранатами, имитационными минами и тысячей патронов разного калибра.
Как выяснилось, тайник устроили двое мужчин. Обоих задержали. Теперь суд признал их виновными в незаконном обороте оружия и взрывных устройств, а также в вымогательстве.
Как рассказали в региональном УФСБ, одного кыштымца приговорили к 7 годам, второго к 4 годам в колонии общего режима. Вдобавок первому из осужденных придется выплатить 50 тыс. рублей в качестве штрафа.