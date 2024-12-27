Жителя Мозырского района приговорили к пожизненному заключению. Убил двух человек

Мужчина проживал по соседству с потерпевшими супругами. В конце февраля 2024 года он взял взаймы у пенсионерки 3 тысячи российских рублей, пообещав вернуть через несколько дней. Но 4 марта он пришел к пожилой соседке попросить отсрочку возврата долга, так как денег у него не было.
Женщина высказала свое недовольство, что и стало мотивом для убийства.
Сосед схватил металлический совок и несколько раз ударил им пенсионерку по голове и туловищу. Бил также ногами и другими предметами. Всего нанес женщине не менее 11 ударов. На ее крики из комнаты вышел пожилой супруг, разъяренный мужчина набросился и на него.
Когда пенсионеры перестали подавать признаки жизни, обвиняемый обыскал дом и похитил кошелек с 6 тысячами российских рублей, $105 и 10 белорусскими рублями. Чтобы уничтожить следы содеянного, поджег вещи в трех комнатах и ушел.
Экспертиза показала, что избитая женщина умерла на месте происшествия от полученных травм, а ее муж скончался от отравления окисью углерода.
В судебном заседании обвиняемый признал вину. Причину совершенных действий назвать не смог.