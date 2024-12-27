Жителя Мозырского района приговорили к пожизненному заключению. Убил двух человек

Мужчина проживал по соседству с потерпевшими супругами. В конце февраля 2024 года он взял взаймы у пенсионерки 3 тысячи российских рублей, пообещав вернуть через несколько дней. Но 4 марта он пришел к пожилой соседке попросить отсрочку возврата долга, так как денег у него не было.