Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадали

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ» двигался со стороны Феодосии в направлении Джанкоя. При встречном разъезде с грузовым автомобилем «Volvo FH12» с прицепом на закруглении дороги вправо он не обеспечил безопасный боковой интервал между машинами, произошло столкновение.
«В результате, 42-летний водитель и 36-летний пассажир автомобиля “ВАЗ” смертельно травмированы. Так же еще три пассажира данного автомобиля, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение», — сообщает ГАИ Крыма.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции муниципального округа МВД России «Джанкойский». Проводится проверка.
Установление обстоятельств ДТП в Джанкойском районе взял на контроль республиканская прокуратура. По информации надзорного ведомства, пострадавшие, среди которых числе женщина 1959 года рождения и подросток, доставлены в больницу. Джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов выезжал на место происшествия.