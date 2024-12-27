Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадали

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ» двигался со стороны Феодосии в направлении Джанкоя. При встречном разъезде с грузовым автомобилем «Volvo FH12» с прицепом на закруглении дороги вправо он не обеспечил безопасный боковой интервал между машинами, произошло столкновение.