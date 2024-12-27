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Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 20:37 на автодороге «Таврида — Джанкой — Красноперекопск» вблизи Джанкоя — два человека погибли и трое пострадали, один из них подросток. Об этом сообщает Госавтоинпекция Крыма, прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ» двигался со стороны Феодосии в направлении Джанкоя. При встречном разъезде с грузовым автомобилем «Volvo FH12» с прицепом на закруглении дороги вправо он не обеспечил безопасный боковой интервал между машинами, произошло столкновение.

«В результате, 42-летний водитель и 36-летний пассажир автомобиля “ВАЗ” смертельно травмированы. Так же еще три пассажира данного автомобиля, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение», — сообщает ГАИ Крыма.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции муниципального округа МВД России «Джанкойский». Проводится проверка.

Установление обстоятельств ДТП в Джанкойском районе взял на контроль республиканская прокуратура. По информации надзорного ведомства, пострадавшие, среди которых числе женщина 1959 года рождения и подросток, доставлены в больницу. Джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов выезжал на место происшествия.

Накануне в Краснодарском крае два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и грузового КамАЗа. Об этом сообщила Госавтоинспекция Кубани.