Четыре пассажирских автобуса пострадали в двух ДТП во Владивостоке за полдня

По информации аварийных комиссаров, первая авария произошла утром в районе остановки «Гайдамак» по направлению к стадиону «Авангард». Столкнулись бок о бок маршрутный автобус № 31 и Skoda Rapid. Сама авария была незначительной, но участники продолжительное время ожидали наряда Госавтоинспекции, чтобы оформить ДТП, из-за чего на одностороннем участке Светланской улицы образовался плотный дорожный затор в нестандартное для утренних пробок время.
Ещё одна авария случилась на перекрёстке в районе дома № 34 по улице Спиридонова. В ней столкнулись три автобуса маршрутов №№ 18, 46 А и 55. Один автобус тащил на буксире второй, но при повороте с второстепенной дороги на главную водитель не убедился в безопасности проезда перекрёстка, и в сломанное транспортное средство врезался третий автобус.
Пострадавших в этих авариях нет.
Ранее сообщалось о ДТП с маршрутным автобусом в Надеждинском районе. Сегодня полиция уточняет его подробности: виновницей аварии стала 60-летняя автомобилистка, управлявшая внедорожником Daihatsu Terios. Женщина, выезжая с второстепенной дороги, не пропустила автобус Daewoo Lestar, следовавший по маршруту № 111. Внедорожник при ударе опрокинулся. Пострадали 48-летняя пассажирка автобуса и виновница ДТП.
Водительский стаж автомобилистки составляет 18 лет. Её уже привлекли к ответственности по двум административным статьям, расследование автоаварии продолжается.