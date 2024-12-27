Четыре пассажирских автобуса пострадали в двух ДТП во Владивостоке за полдня

Ещё одна авария случилась на перекрёстке в районе дома № 34 по улице Спиридонова. В ней столкнулись три автобуса маршрутов №№ 18, 46 А и 55. Один автобус тащил на буксире второй, но при повороте с второстепенной дороги на главную водитель не убедился в безопасности проезда перекрёстка, и в сломанное транспортное средство врезался третий автобус.