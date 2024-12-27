Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В реке Пина утонула женщина

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В реке Пина утонула женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном УМЧС.

Источник: belta.by

Как рассказали в ведомстве, 26 декабря днем спасателям поступила информация о том, что в реке Пина в Пинске обнаружена утонувшая женщина.

Работниками МЧС женщина 1962 года рождения извлечена из воды. Причину случившегося выясняют специалисты.

несчастный случай