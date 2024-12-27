Как рассказали в ведомстве, 26 декабря днем спасателям поступила информация о том, что в реке Пина в Пинске обнаружена утонувшая женщина.
Работниками МЧС женщина 1962 года рождения извлечена из воды. Причину случившегося выясняют специалисты.
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В реке Пина утонула женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном УМЧС.
Как рассказали в ведомстве, 26 декабря днем спасателям поступила информация о том, что в реке Пина в Пинске обнаружена утонувшая женщина.
Работниками МЧС женщина 1962 года рождения извлечена из воды. Причину случившегося выясняют специалисты.