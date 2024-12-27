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В Калининском районе Челябинска поезд насмерть сбил мужчину

В Челябинске поезд насмерть сбил мужчину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, вечером 25 декабря на 6 километре станции «Электростанция» (возле Челябинской ГРЭС, Южно-Уральская железная дорога) поездом смертельно травмирован местный житель.

«Машинисту предотвратить травмирование не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

Челябинской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка.

Центральным МСУТ СК России организовано проведение проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

«Пострадавший в результате наезда получил травмы и скончался», — добавили следователи. Они проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

несчастный случай