Приятель застрелил охотника в Пружанском районе

Следственно-оперативная группа работала на месте трагедии, подозреваемый и свидетели были допрошены.
Выяснилось, что охотник с многолетним стажем доверил пристрелку своей винтовки приятелю, не имеющему опыта обращения с оружием. Следователи установили, что тот во время выстрела находился на линии огня, не отойдя на безопасное расстояние от мишени.
В отношении 40-летнего жителя Кобрина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК Республики Беларусь.
Известно, что мужчина дает признательные показания и сотрудничает со следствием.