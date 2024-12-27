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Приятель застрелил охотника в Пружанском районе

24 декабря двое жителей Кобрина (33 и 40 лет) пришли для пристрелки недавно приобретенной пневматической винтовки в открытый стрелковый тир на территории Линовского лесничества. В итоге 40-летний мужчина попал в знакомого, который вскоре умер. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Источник: Следственный комитет Республики Беларусь

Следственно-оперативная группа работала на месте трагедии, подозреваемый и свидетели были допрошены.

Выяснилось, что охотник с многолетним стажем доверил пристрелку своей винтовки приятелю, не имеющему опыта обращения с оружием. Следователи установили, что тот во время выстрела находился на линии огня, не отойдя на безопасное расстояние от мишени.

В отношении 40-летнего жителя Кобрина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК Республики Беларусь.

Известно, что мужчина дает признательные показания и сотрудничает со следствием.

несчастный случай