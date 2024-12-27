Украинские спецслужбы вынуждают свердловчан совершать поджоги

Жителей Свердловской области предупредили об активизировавшихся иностранных спецслужб. Они пытаются вовлечь уральцев в преступную деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе региональной антитеррористической комиссии.
В сторону свердловчан могут применять шантаж, обман, подкуп или обещать вернуть деньги, отданные мошенникам. Так, спецслужбы вынуждают совершить поджог военкоматов, банкоматов, автомобилей или нанести ущерб объектам военной и социальной инфраструктуры.
— Они выманивают деньги под предлогом пожертвований в различные «благотворительные» и «гуманитарные» организации, которые по факту обеспечивают финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, — рассказали в ведомстве.
Украинские спецслужбы могут попытаться получить доступ к секретным сведениям. Для того, чтобы не стать преступником, необходимо не вступать в диалог с неизвестными, не доверять уловкам мошенников и не отвечать на звонки с неизвестных номеров.