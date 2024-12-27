Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские спецслужбы вынуждают свердловчан совершать поджоги

В ФСБ предупредили свердловчан об активизировавшихся иностранных спецслужбах.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Свердловской области предупредили об активизировавшихся иностранных спецслужб. Они пытаются вовлечь уральцев в преступную деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе региональной антитеррористической комиссии.

В сторону свердловчан могут применять шантаж, обман, подкуп или обещать вернуть деньги, отданные мошенникам. Так, спецслужбы вынуждают совершить поджог военкоматов, банкоматов, автомобилей или нанести ущерб объектам военной и социальной инфраструктуры.

— Они выманивают деньги под предлогом пожертвований в различные «благотворительные» и «гуманитарные» организации, которые по факту обеспечивают финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, — рассказали в ведомстве.

Украинские спецслужбы могут попытаться получить доступ к секретным сведениям. Для того, чтобы не стать преступником, необходимо не вступать в диалог с неизвестными, не доверять уловкам мошенников и не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

ФСБ