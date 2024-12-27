Осужденный в Москве за шпионаж Спектор передавал секретные сведения в США

«Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полученные в ходе контрразведывательных и оперативно-разыскных мероприятий, а также следственных действий сведения в ходе рассмотрения в суде нашли свое подтверждение, преступная деятельность Спектора полностью доказана. Мосгорсуд 24 декабря приговорил его к 15 годам колонии строгого режима со штрафом свыше 14 миллионов рублей.
Спектор ранее был фигурантом дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Мужчина в июне 2021 года был приговорен Останкинским судом Москвы к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере. Он полностью признал вину, его дело выделили в отдельное производство. Позже апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства он получил 3,5 года лишения свободы.